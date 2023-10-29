المقاومة الإسلامية: استهداف موقع راميا بالأسلحة المناسبة

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان انها استهدفت عند الساعة الرابعة من عصر يوم ‌‏الأحد الواقع في 29-10-2023 موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وتم تدمير ‏قسماً من تجهيزاته.‏