حزب الله: استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية الموجّهة

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في بيان انها استهدفت عند الساعة الرابعة من عصر يوم ‏الأحد الواقع في 29-10-2023 قوة مشاة إسرائيلية في موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية الموجّهة، وأوقعت فيها اصابات مؤكدة إضافةً إلى اصابة تجهيزاته اصابةً مباشرة.