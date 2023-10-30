العثور على منصة خشبية تتضمّن صاروخًا غير منطلق في وادي خنسا

تفكيك المنصة والترجيخ أنّها تعود إلى عملية "قوات الفجر"

أكّدت معلومات الـLBCI العثور على منصة خشبية تتضمّن صاروخًا غير منطلق، في وادي خنسا، في حاصبيا.



وتم تفكيك المنصّة ونقلها إلى احد المراكز العسكرية.



ويُعتقد أنّ هذه المنصة تعود إلى العملية التي تبنتها، يوم أمس، "قوات الفجر".



ماذا في التفاصيل؟