المقاومة الإسلامية: استهداف دبابة ميركافا بالصواريخ الموجهة لدى ‏تحركها في محيط ثكنة برانيت

اعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أنها ‏استهدفت دبابة ميركافا بالصواريخ الموجهة لدى ‏تحركها في محيط ثكنة برانيت ما أدى الى تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل ‏وجريح.‏