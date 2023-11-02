قوى الامن: توقيف سارقي محركات سيارات وقطع غيار من بعقلين وبيعها

ادعى مالك أحد المحال المعد لبيع قطع السيّارات،بتاريخ سابق، أنّ مجهولين سرقوا على عدة مراحل محركات لمركبات آلية وقطع غيار من أمام محله الكائن في بعقلين، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالى /2,500/ دولار أميركي.



على الأثر، ونتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشّرطة القضائية إلى تحديد السيارة المستخدمة في عملية السرقة.



بعد عملية تعقب لعدة أشهر، رصدت عناصر المفرزة السيارة المتشبه فيها، وتم كشف هوية صاحبها، ويدعى م. ع. (مواليد عام 1977، سوري).



كذلك، تمكنت من تحديد المشتبه فيه الذي كان يملك السيّارة وقت حصول عملية السرقة، وهو م. ر. (مواليد عام 1986، سوري).



بتاريخ 25-10-2023، ألقت قوة من المفرزة القبض عليهما في محلة حصروت وبسري، وضبطت السيارة المستخدمة في عمليات السرقة في محلة دلهون.



بالتحقيق معهما، اعترف (م. ر.) بتنفيذ عملية السرقة، بالاشتراك مع ابن عمته المدعو: - س. ر. (مواليد عام 2001، سوري) الذي أوقف بالتاريخ ذاته في محلة حصروت، كما صرح (م. ر.) بإقدامهما على سرقة المحركات، بعد نزع لوحات الآلية لعدم التوصل إلى كشف هويتيهما. كما اعترفا بسرقة أخرى بالتاريخ عينه والمنطقة ذاتها، وبقيامهما ببيع المسروقات لبائعي الخردة.



وقد تبين أن م.ع. لا علاقة له بموضوع السرقات.



ترك الأخير لقاء سند إقامة وحجزت السيارة عدلياً، وأودع الموقوفان المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص.