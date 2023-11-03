القبض على مروّجي مخدّرات في طرابلس... ماذا ضُبط بحوزتهم؟

أوقفت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية في قوى الامن الداخلي، بتاريخ 30/10/2023، في محلّة أبي سمراء- طرابلس، من توقيف كلّ من:



م. ب. (مواليد عام 1999، لبناني)

أ. م. (مواليد عام 2004، سوري)

م. ا. ف. (مواليد عام 2005، سوري).



وبتفتيشهم، ضَبَطَت بحوزتهم:



/12/ طبّة زنة /12/ غ. قائم من مادة "باز الكوكايين"

/150/ غ. من حبوب "الكبتاغون"

/880/ غ. من مادة "حشيشة الكيف"

/10/ غ. قائم من مادة "الماريجوانا"

/16/ حبّة من مادة "الترامادول"

/78/ حبّة من مادة "الترامال"

ميزان حسّاس، و/3/ هواتف خلويّة.

