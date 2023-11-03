بلدية طيرحرفا: الجيش الاسرائيلي استهدف المصدر شبه الوحيد لتغذية البلدة بالمياه

أعلنت بلدية طيرحرفا أن الجيش الاسرائيلي استهدف "مشروع الطاقة الشمسية لبلدة طيرحرفا وهو مشروع حيوي لا بل استراتيجي دأب أبناء البلدة وخيرة شبابها ورجالاتها بجناحيهم المقيم والمغترب لدراسته وتمويله وهندسته ثم تنفيذه ليكون سنداً لأهل البلدة وعضداً للمزارعين باعتباره اصبح المصدر شبه الوحيد لتغذية البلدة بالمياه في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة سوءاً".



ودانت بلدية طيرحرفا، في بيان، "هذا العمل الاجرامي المتعمّد والمنسجم مع منهج الكيان الغاصب في ضرب أرزاق الجنوبيّين واستهدافهم في لقمة عيشهم لتأليبهم على بيئة المقاومة وإبعادهم عن قراهُم وذويهم"، مشددة على أن "مثل هذه الاعتداءات لن تزيدنا الا تشبثاً بالأرض ونُصرةً للقضايا المحقّة وفي طليعتها "فلسطين المحتلّة".