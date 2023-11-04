مُطلق النّار بإتجاه دوريات تابعة لسريّة طرابلس في قبضة قوى الأمن

أطلق أحد الأشخاص النّار بإتجاه دوريات تابعة لسريّة طرابلس، في وحدة الدّرك الإقليميّ.



وكانت هذه الدورية تعمل على إزالة مخالفات وتعدّيّات على الأملاك العامّة، في محلّة "دوّار أبو علي"، في باب التبانة، وفق ما أعلنت المديريـّة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، في بلاغ.



وأوقفت إحدى دوريّات السّريّة مطلق النّار، في محلّة باب التبّانة ويدعى: ح. م. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبنانيّ) ملقّب بـ "الجنديّ".



ويُحرى التّحقيق بإشراف القضاء المختص.