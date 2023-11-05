كسبار: للالتزام بآداب المهنة والحفاظ على ديمقراطية العملية الانتخابية

لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية لنقابة المحامين في بيروت لإنتخاب نقيب جديد وخمسة أعضاء، إذ لم يحضر سوى أربعين نائبا.



وتقرر تأجيل العملية أسبوعين الى الأحد في التاسع عشر من الجاري.



ويتنافس لأول مرة أحد عشر مرشحا ً على مركز نقيب، وأربعة ُ أعضاء لمنصب العضوية ، في وقت ٍسدد سبعة آلاف وتسعمئة محام ٍ اشتراكاتهم وبات يحق لهم الإقتراع.



وشدد النقيب ناضر كسبار على وجوب الإلتزام بآداب المهنة والحفاظ على ديمقراطية العملية.