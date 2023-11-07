فياض من مراسم تشييع الشهيدات في بليدا: المقاومة لن تتساهل وسترد الصاع صاعين

اعتبر النائب علي فياض خلال مراسم تشييع الشهيدة سميرة عبد الحسين أيوب وحفيداتها الثلاث في بلدة بليدا ان "حماية المدنيين تشكل ركيزة أساسية في قواعد الاشتباك مع العدو الاسرائيلي وأي عدوان يستهدف المدنيين اللبنانيين فإن المقاومة لن تتساهل حياله وسترد الصاع صاعين".



وقال "نحن نخوض أشرف معركة في التاريخ النضالي ضد العدو الإسرائيلي وهذه المعركة هي معركة دفاع عن الأرض والأهل والسيادة والكيان وهي معركة مؤازرة غزة".