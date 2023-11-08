قوى الأمن الداخليّ تلقي القبض على الرأس المدبّر لعصابة نصب... هل وقعتم ضحيته؟

ألقت شعبة المعلومات، في قوى الأمن الدّاخلي، القبض على المدعو م. ح. (مواليد عام 1992، لبنانيّ) وهو الرأس المدبّر لعصابة تمتهن النصب والاحتيال.



وأوضحت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ المُلقى القبض عليه "أوهم ضحاياه بمشاريع وهمية، ليستولي منهم على مبالغ مالية، ثم يعمد إلى ترهيبهم من خلال الإدعاء بأن الأموال التي استحصل عليها منهم هي نتيجة صفقة مشبوهة، أو يقدم على تهديدهم بالقتل بغية عدم تقديم شكوى بحقه لدى المراجع المختصة."



وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرات عدلية بجرائم نصب واحتيال وتهديد وإطلاق نار.



لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخليّ صورته وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعماله الاتّصال بشعبة المعلومات على الخطّ السّاخن: /1788/، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.