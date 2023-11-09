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المقاومة الإسلامية استهدفت قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في طربيخا

امن وقضاء
2023-11-09 | 09:48
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المقاومة الإسلامية استهدفت قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في طربيخا
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المقاومة الإسلامية استهدفت قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في طربيخا

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان ان ‌‏"مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (3:45)  من عصر يوم الخميس الواقع في 9-‌‏11-‌‌‏2023  قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ( وادي شوميرا) ‏بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة".‏


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