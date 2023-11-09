المقاومة الإسلامية استهدفت قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في طربيخا

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان ان ‌‏"مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (3:45) من عصر يوم الخميس الواقع في 9-‌‏11-‌‌‏2023 قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ( وادي شوميرا) ‏بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة".‏





