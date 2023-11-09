تدابير سير يوم الأحد تزامناً مع إقامة سباق ماراثون بيروت الدولي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بيان ان " "جمعية بيروت ماراثون"، تنظّم يوم الأحد في 12-11-2023 سباق "ماراثون بيروت الدولي"، انطلاقًا من وسط بيروت إلى الحمّام العسكري وصولًا إلى الطريق البحرية، في منطقة ضبيّة، وسيتم منع وقوف السيّارات على جانبي الطّرقات، على طول مسار السباق، اعتباراً من السّاعة الواحدة من بعد منتصف ليل السبت - الأحد، ومنع مرورها كلّيًّا اعتباراً من السّاعة الخامسة من فجر يوم الأحد، وذلك لحين انتهاء السّباق. لذا يرجى من المواطنين الكرام تجنّب سلوك طرقات الماراتون في خلال الفترة الصباحية والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وبلافتات السير حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور."**للاطّلاع على مسار السّباق، بالتفصيل، الضغط على الرّابط التّالي: