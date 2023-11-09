المقاومة الإسلامية:‏ إصابة دباباتي ‏ميركافا وسقوط طاقمهما بين قتيلٍ وجريح في المطلة

أعلنت المقاومة اللبنانية في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وإلحاقاً ‏ببيانها السابق عن الهجوم الصاروخي على موقع المطلة (عند الساعة الثالثة والربع من ‏عصر يوم الخميس الواقع في 9-11-2023)، تؤكد المقاومة الإسلامية إصابة دباباتي ‏ميركافا وسقوط طاقمهما بين قتيلٍ وجريح." ‏