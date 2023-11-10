إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية مقابل شاطىء طرابلس

أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني، مقابل شاطىء طرابلس، عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر.



وتمكّنت الدورية من إنقاذ 29 مهاجرًا جميعهم من الجنسية السورية كانوا على متن المركب أثناء تعرضه للغرق.