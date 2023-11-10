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تلف كمية من المخدرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي

امن وقضاء
2023-11-10 | 10:16
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تلف كمية من المخدرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي
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تلف كمية من المخدرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي

أتلف مكتب مكافحة المخدرات المركزي كميات من المخدّرات المضبوطة لديه، وذلك في قطعة أرض عبارة عن كسارة مقفلة في محلة بصاليم، بناء على إشارة القضاء المختص، في حضور كل من: المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العميد إيلي كلاس، رئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي العميد بشار الخطيب، الرائد ياسر زيتون أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، رئيس قلم النيابة العامة التمييزية الأستاذ شارل أبو خير، وعدد من ضباط ورتباء المكتب والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية. 
 
أمّا المخدّرات المضبوطة التي تمّ تلفها فهي على الشكل التالي: 
- /72,5/ كلغ كوكايين.
- /24,2/ كلغ من باز الكوكايين.
- /3,4/ كلغ من مادة الهيرويين.
- /5,2/ كلغ من كريستال ماث.
- /305,5/ كلغ حشيشة كيف.
- /25,8/ كلغ ماريجوانا.
- /25,6/ كلغ أمفيتامين.
- /2/ كلغ سالفيا.
- /5,714,641/ حبة كبتاغون.
- /5,365/ حبة MDMA وXTC.
- /35098/ حبة مهدئة مختلفة.
- /72,5/ كلغ كوكايين. 
- /1227/ حبة مجهولة".

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