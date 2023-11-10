توضيح للجيش بشأن هبوط طائرات عسكرية أجنبية في أحد المطارات التابعة له

علّق الجيش اللبناني على ما تناقل به بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن هبوط طائرات عسكرية أجنبية في أحد المطارات التابعة للجيش.



وفي السياق، أوضحت قيادة الجيش أن جزءًا من حركة الطيران في المطار هو حركة روتينية لنقل المساعدات العسكرية إلى الجيش اللبناني، يُضاف إلى ذلك نقل كل التدريبات النهارية والليلية الخاصة بالقوات الجوية في الجيش إلى حامات.



ودعت القيادة إلى العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.