القبض على عدد من الأشخاص دخلوا الأراضي اللبنانيّة بطريقة غير شرعيّة وعلى من أدخلهم

تمكّنت دوريّة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في بلدة كوشا العكّاريّة، من ضبط "فان" نوع هيونداي "أنقاض" ومحرّكه يعمل على المازوت، وبداخله عشرة أشخاص من الجنسيّة السّوريّة (نساء ورجال وأطفال)، وذلك في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية.



كما أوقفت الدورية سائق الفان، ويدعى: - و. ن. بجرم تهريب أشخاص.



وسلّم الموقوفون والآلية الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملاً بإشارة القضاء المختص.