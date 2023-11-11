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تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة عُثر عليه على أوتوستراد النقّاش

امن وقضاء
2023-11-11 | 07:33
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تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة عُثر عليه على أوتوستراد النقّاش
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تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة عُثر عليه على أوتوستراد النقّاش

عثرت القوى الامنية على جثّة عائدة لرجل مجهول الهويّة على المسلك الغربي من أوتوستراد النقّاش، وهو في العقد الرّابع من العمر تقريبًا، حنطيّ البشرة، ذو شعر ولحية سوداء اللون، يرتدي سروال "جينز" لون أزرق، وسترة سوداء اللون.

وقد جرى نقل الجثّة إلى أحد البرّادات الخاصّة في محلّة برج حمّود بالقرب من مفرزة سير الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي.

وفي السياق، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئًا، إبلاغهم الحضور الى المكان المذكور، والاتصال بمفرزة سير الجديدة على الرقم: 262786-01، تمهيدًا لاستلام الجثة.

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