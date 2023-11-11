توقيف آلية نوع جيب محملة بكمية كبيرة من حبوب الكبتاغون في منطقة رأس بعلبك

أوقفت وحدة من الجيش اللبناني، المواطنين (ع.ش.) و(م.أ.) و(ع.خ.) لدى مرورهم بآلية نوع جيب محملة بكمية كبيرة من حبوب الكبتاغون في منطقة رأس بعلبك.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.