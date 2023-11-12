توقيف مواطن لاطلاقه النار وافتعال إشكالات وتهديد مواطنين

أوقفت دورية من مديرية المخابرات بالجيش اللبناني المواطن (و.ع.)، في بلدة كفرنبرخ – جبل لبنان، لإقدامه بتواريخ مختلفة على إطلاق النار وافتعال إشكالات وتهديد مواطنين وإثارة النعرات الطائفية وتعاطي المخدرات.