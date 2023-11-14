إحباط عملية هجرة غير شرعية "عبر مراكب الموت" الى أوروبا (صور)

بعد أن توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول التّحضير لعملية تهريب أشخاص سوريين إلى أوروبا عبر البحر، ففي تاريخ 9-11-2023 وفي محلة قبة شمرا -قضاء عكار، ونتيجة المتابعة وعمليات الرصد والمراقبة، تمكنت قوة من هذه المفرزة من توقيف كل من:



- م. ك. (مواليد عام 1998، لبناني)

- م. ع. (مواليد عام 1976، لبناني)

- ع. ك. (مواليد عام 2000، لبناني)، وذلك بجرم تهريب أشخاص عبر البحر.



وألقت مفرزة حلبا القضائيةالقبض على 15 شخصًا من الجنسية السورية، وضبطت /4/ آليات تستخدم في عمليات التهريب، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر.