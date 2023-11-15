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سارقان يقعان في قبضة قوى الأمن والعمل على توقيف الثالث

امن وقضاء
2023-11-15 | 01:17
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سارقان يقعان في قبضة قوى الأمن والعمل على توقيف الثالث
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سارقان يقعان في قبضة قوى الأمن والعمل على توقيف الثالث

أوقفت دوريات شعبة المعلومات العامة، في قوى الأمن الداخليّ، كلًا من ع. ح. (مواليد عام 1984، لبنانيّ، مطلوب بموجب ملاحقتين عدليتين بجرم سرقة) و ع. ب. (مواليد عام 1993، لبنانيّ)، في محلتي ساحة النور والبحصاص، بتهمة سرقة مبلغ 4,000 آلاف دولار أميركيّ من محطة محروقات، في محلة مجدليا - زغرتا.

وضبطت الدوريات، عند توقيفهما، مبلغًا بقيمة 300 دولار أميركيّ وهاتفين خليويين.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ ـ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أنّ "المُلقى القبض عليهما هما من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة ومخدِّرات.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة تنفيذ عمليات سرقة عديدة من داخل محطات محروقات ومحلات تجارية، في محافظتي الشمال وجبل لبنان، بالإشتراك مع شخص ثالث.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث."

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