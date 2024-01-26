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مقطع صوتيّ يطلب من أهالي الصوّانة إخلاء البلدة… وأمن الدولة توضح

امن وقضاء
2024-01-26 | 16:09
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مقطع صوتيّ يطلب من أهالي الصوّانة إخلاء البلدة… وأمن الدولة توضح
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مقطع صوتيّ يطلب من أهالي الصوّانة إخلاء البلدة… وأمن الدولة توضح

أوضحت المديريّة العامّة لأمن الدّولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة أنّه فيما يتعلّق بالمقطع الصوتيّ المتداول عبر تطبيق واتساب لشخص يطلب إلى أهالي الصوّانة في المنطقة الحدوديّة مغادرة البلدة لكونها ستتعرّض لغارات حربيّة، وبعد التحرّيات، التي قامت بها مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدولة، تبيّن أنّ الموضوع مفبرك.

 

وأكّدت، في بيان أنّه عبارة عن مقطع صوتيّ لقاصر يدعى (ا. ز.)، عمره حوالى 13 سنة، قام بهذا المزاح عبر تطبيق voice changer.

 

وذكر البيان، أنّ القاصر أرسله من رقم هاتف والده إلى عمّته، التي أرسلته بدورها إلى أصدقائها ظنًّا منها أنّ الموضوع حقيقيّ ويجب إخلاء البلدة. 

 

وتسبّب هذا المزاح بحالة من الهلع والخوف لدى المواطنين عن غير قصد.

 

واستُدعي القاصر مع وليّ أمره.

 

ويُحقّق معه، تحت إشراف القضاء المختصّ.

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