الجيش: توقيف لبناني في مدينة طرابلس ودهم منازل مطلوبين في بلدتَي ريحا وقرحا - البقاع

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: " بتاريخ 23 / 3 /2024، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز دير البادرية - طرابلس اللبناني (م.ح.) لحيازته مسدسًا حربيًّا، كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في بلدتَي ريحا وقرحا– البقاع، وضبطت أسلحة حربية وكمية من المخدرات والذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".