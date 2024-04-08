الجيش أوقف سيارة استُخدمت في خطف سليمان

أوقف الجيش سيارة استخدمها المسلحون في عملية خطف منسّق "القوات اللبنانية" في قضاء جبيل باسكال سليمان.



وكان قد أوقف ستة موقوفين من الجنسية السورية، في الشمال، أحدهم كان في فندق.



وأكّدت الافادات الاولية للموقوفين، لحظة استجوابهم أنّ باسكال بصحة جيّدة.