اجتماع بين العماد عون وقائدي الجيشين الفرنسي والايطالي: تشكيل لجنة مشتركة لدراسة حاجات الجيش اللبناني

علمت الـLBCI أن اجتماع قائد الجيش العماد جوزاف عون في باريس بقائدي الجيش الفرنسي والايطالي كان ايجابيا اذ يأتي استكمالا لاجتماع روما الذي قدم فيه العماد عون دراسة عن حاجات الجيش اللوجيستية والمادية.



فقائدا الجيش الفرنسي والايطالي درسا الطرح اللبناني وطرحا خلال الاجتماع بعض الايضاحات.



وفي المعلومات، فإنه سيجري البحث في خطة عمل لمساعدة الجيش اللبناني لاسيما لناحية مساعدته على تعزيز وجوده في الجنوب.



وسيتم تشكيل لجنة مشتركة بين ايطاليا وفرنسا ولبنان ودول أخرى لدراسة هذه الحاجات واطر تأمينها على ان يسبق ذلك قرارا سياسيا لوقف اطلاق النار في الجنوب وستتولى العمل عليه كل من فرنسا وايطاليا.