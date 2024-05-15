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توقيف ٣ متورّطين في حادثة إطلاق النار على مسؤول في الحزب التقدمي الإشتراكي ورفيقيه

امن وقضاء
2024-05-15 | 11:28
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توقيف ٣ متورّطين في حادثة إطلاق النار على مسؤول في الحزب التقدمي الإشتراكي ورفيقيه
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توقيف ٣ متورّطين في حادثة إطلاق النار على مسؤول في الحزب التقدمي الإشتراكي ورفيقيه

أقدم مجهول على متن دراجة آلية صغيرة الحجم مجهولة باقي المواصفات ويرتدي خوذة، على إطلاق عدة عيارات نارية من مسدس حربي باتجاه ثلاثة شبان كانوا متواجدين في المحلة، أحدهم مسؤول في الحزب التقدمي الاشتراكي، ما أدّى إلى إصابتهم جميعا ونقلوا إلى المستشفى للمعالجة، وفرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة وسادت حالة من التوتّر في منطقة حصول الحادث، وكان ذلك بتاريخ 13-05-2024 وفي محلة زقاق البلاط شارع البطركية امام مدرسة المعنية.

وتبيّن أن المتورّطين في الحادثة هم /3/ أشخاص على متن دراجتين آليّتين، الأولى لون ابيض على متنها مطلق النار والثانية لون احمر على متنها شخصين مجهولَيْن كانا يراقبان العملية.

   وبنتيجة المتابعة الاستعلامية، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية المشتبه به بإطلاق النار وهو المدعو:

ع. ي. (من مواليد عام 2000، لبناني)
   بالتاريخ ذاته، أوقفته إحدى دوريات الشعبة.

    بالتحقيق معه، أنكر في البداية علاقته بإطلاق النار، وبعد مواجهته بالأدلة القاطعة التي تثبت تورّطه، عاد واعترف أنه من أقدم على إطلاق النار على الشبان الثلاثة بدافع الانتقام منهم، كونهم سبق منذ حوالي الاسبوعين أن قاموا بتوقيفه وضربه في المحلة للاشتباه به بجرم سرقة، وأضاف أن المتورّطين معه في العملية واللذان قاما بالمراقبة والحماية هما:

ع. ي. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)
ح. ش. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)
   على أثر ذلك، كُلِّفَت القوة الخاصة في الشعبة العمل على تحديد مكان تواجدهما، وبتاريخ 15-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوة المذكورة من توقيفهما.

    أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
 

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