موازنة ٢٠٢٣ لم تلتزم المواعيد الدستورية

كان الإنتظام المالي وأبرز ما فيه إقرار موازنات إصلاحية وفي الفترة المحددة دستوريًا لها من أبرز مطالب صندوق النقد، ولكن التعطيل والشغور حالًا دون إتمام ذلك لا في موازنة ٢٠٢٢ ولا في موازنة ٢٠٢٣.