عبد اللهيان في بيروت: لا نتدخل في الشؤون اللبنانية

في العلن لم تخرج زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن العناوين والمواقف الإيرانية العامة تجاه الوضع في لبنان والمنطقة، ولكن مصادر متابعة للزيارة أكدت أنه حمل رسالة لثنائي أمل وحزب الله تتعلق تحديدا بالوضع اللبناني، علما أن عبد اللهيان إلتقى في الساعات الماضية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.