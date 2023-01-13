MedLeb... تطبيق لمساعدة المريض في معرفة سعر الدواء والبديل عنه

دواء مرض السكري هذا سعرُه في بعض الصيدليات يفوق المليون ليرة، علمًا أنّ السعر بحسب مؤشر وزارة الصحة هو 893 ألف ليرة.



هذه عيّنة عن أدوية كثيرة قد تختلف أسعارُها بين صيدلية وأخرى مقارنةً بالسعر المعتمد من قبل وزارة الصحة.