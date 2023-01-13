هل يكتمل نصاب إنعقاد الجلسة الثانية لمجلس الوزراء؟

لم توجه الدعوة الى الوزراء من أجل حضور جلسة لمجلس الوزراء تنعقد الاثنين كما كان متوقعا وإن كان جدول الأعمال المؤلف من ثمانية بنود قد بات في حوزتهم منذ أيام.