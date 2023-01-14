جلسة حكومية... الاربعاء؟

اذا كانت الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء لم تحصل الجمعة، فذلك لا يعني أنها لن تنعقد، إذ يؤكد المتابعون أن الجلسة ستنعقد يوم الأربعاء المقبل، والدعوة لها ستوجه يوم الاثنين.