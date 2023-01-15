التحقيقات الأوروبية تبدأ الإثنين.. وما هو مصير الأموال المحتجزة في أوروبا؟

إذا لم يحصل أيُّ طارئ، فإنّ التحقيقات الأوروبية في ملف تبييض الأموال ستبدأ قبل ظهر الإثنين، بعدما يلتقي النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات صباحا ًبالوفود القضائية الأوروبية الآتية من فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ داخل القاعة المخصصة للتحقيق في الطابق الرابع في قصر العدل، ويناقش معها خطة العمل ويطمئن إلى توفير الظروف المُسهِّلة لمهمة الوفود...