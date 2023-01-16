المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة

يتجه الوضع بين مصرف لبنان وبعض المصارف إلى حال من الصدام على خلفية مخالفات يبدو أنها ارتكبت من بعض أصحاب المصارف أو مدراء فيها في استغلال لعمليات صيرفة لتحقيق أرباح كبيرة غير مشروعة.