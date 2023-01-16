ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد

هي واحدة من المرات القليلة التي يشارك فيها طوني كرم، والد الضحية شربل كرم في تحركات أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، لأن وبحسب طوني "هالمرة غير"، وما يتعرض له أهالي الضحايا من قبل القضاء هو تهديد لقضية المرفأ ولا يمكن السكوت عنها.