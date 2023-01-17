قانون التوازن العام جريمة بحق المودعين

قانون التوازن العام جريمة بحق المودعين

هل تعلمون ما هو قانون التوازن العام وماذا يخفي في بنوده؟



هو إقتراح قانون قدمه النائبان جورج بوشيكيان وأحمد رستم نيابة عن مشروع قانون كان يفترض أن تقدمه الحكومة في حال لم تكن في حكم تصريف الأعمال.