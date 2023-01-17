ما مصير الدولار الجمركي للسيارات المستوردة؟

ما مصير الدولار الجمركي للسيارات المستوردة؟

مليار و799 مليون دولار هو المبلغ الذي إستورد به لبنان سيارات في العام 2022.



هذا المبلغ كان قد تضاعف بنسبة 79 في المئة عن العام 2021...