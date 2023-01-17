الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حركة أكثر من ناشطة في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-17 | 13:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
حركة أكثر من ناشطة في مطار بيروت
0
min
حركة أكثر من ناشطة في مطار بيروت
هكذا هو الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي... حركة كلها بركة!
هكذا هو الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي... حركة كلها بركة!
والأرقام تكشف واقع المطار الإيجابي في العام 2022 والارتفاع الملحوظ بأعداد المسافرين من وإلى لبنان!
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
سفر
مطار بيروت
التالي
مخالفات منصة صيرفة... هل تتابعها لجنة الرقابة على المصارف؟
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:50
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على بيلاروس
أخبار دولية
17:50
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على بيلاروس
0
أخبار دولية
17:45
انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في أنقاض مبنى سكني في دنيبرو دمره قصف روسي
أخبار دولية
17:45
انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في أنقاض مبنى سكني في دنيبرو دمره قصف روسي
0
أخبار دولية
17:42
مسؤول أميركي: بلينكن يزور بكين في 5 و6 شباط
أخبار دولية
17:42
مسؤول أميركي: بلينكن يزور بكين في 5 و6 شباط
0
أخبار دولية
17:39
رئيسة البيرو تدعو المحتجين في ليما إلى السلمية والهدوء
أخبار دولية
17:39
رئيسة البيرو تدعو المحتجين في ليما إلى السلمية والهدوء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:30
حضور خليجي لافت في منتدى دافوس
أخبار دولية
14:30
حضور خليجي لافت في منتدى دافوس
0
رياضة
14:20
السيلتكس يحقق إنتصاره السابع على التوالي ويتصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
رياضة
14:20
السيلتكس يحقق إنتصاره السابع على التوالي ويتصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
0
أخبار دولية
14:05
هدنة جديدة في اليمن قريبًا؟
أخبار دولية
14:05
هدنة جديدة في اليمن قريبًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الإعلامية والكاتبة صونيا بيروتي تغادر عالمنا بعد مسيرة حافلة تمزيت بفرادة أسلوبها وطلتها
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الإعلامية والكاتبة صونيا بيروتي تغادر عالمنا بعد مسيرة حافلة تمزيت بفرادة أسلوبها وطلتها
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2022-12-07
زيلينسكي يعلن مقتل ستة مدنيين على الأقل في قصف روسي قرب دونيتسك
أخبار دولية
2022-12-07
زيلينسكي يعلن مقتل ستة مدنيين على الأقل في قصف روسي قرب دونيتسك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
قانون التوازن العام جريمة بحق المودعين
تقارير نشرة الاخبار
13:13
قانون التوازن العام جريمة بحق المودعين
0
أخبار لبنان
14:50
محققون أوروبيون يستمعون لشاهدين بينهم مصرفي في قضية سلامة
أخبار لبنان
14:50
محققون أوروبيون يستمعون لشاهدين بينهم مصرفي في قضية سلامة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-15
هل سيستمر العمل بمنصة صيرفة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-15
هل سيستمر العمل بمنصة صيرفة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:30
حضور خليجي لافت في منتدى دافوس
أخبار دولية
14:30
حضور خليجي لافت في منتدى دافوس
0
أخبار لبنان
14:24
نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد
أخبار لبنان
14:24
نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد
0
رياضة
14:20
السيلتكس يحقق إنتصاره السابع على التوالي ويتصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
رياضة
14:20
السيلتكس يحقق إنتصاره السابع على التوالي ويتصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
0
أخبار دولية
14:05
هدنة جديدة في اليمن قريبًا؟
أخبار دولية
14:05
هدنة جديدة في اليمن قريبًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الإعلامية والكاتبة صونيا بيروتي تغادر عالمنا بعد مسيرة حافلة تمزيت بفرادة أسلوبها وطلتها
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الإعلامية والكاتبة صونيا بيروتي تغادر عالمنا بعد مسيرة حافلة تمزيت بفرادة أسلوبها وطلتها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الشاشة اشتاقت... "لبنان بقصة" قريبًا
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الشاشة اشتاقت... "لبنان بقصة" قريبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حركة أكثر من ناشطة في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حركة أكثر من ناشطة في مطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما مصير الدولار الجمركي للسيارات المستوردة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما مصير الدولار الجمركي للسيارات المستوردة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مصير الجلسة على المحك مع بروز أكثر من مطب...
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مصير الجلسة على المحك مع بروز أكثر من مطب...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
05:14
إرتفاع في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
05:14
إرتفاع في أسعار المحروقات...
2
امن وقضاء
08:41
هيئة إدارة السير حددت أيام تسديد رسوم السير السنوية إعتبارًا من الغد
امن وقضاء
08:41
هيئة إدارة السير حددت أيام تسديد رسوم السير السنوية إعتبارًا من الغد
3
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
4
فنّ
07:11
حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!
فنّ
07:11
حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!
5
فنّ
04:31
صوتها خادش للحياء... توقيف إعلامية مصرية عن العمل
فنّ
04:31
صوتها خادش للحياء... توقيف إعلامية مصرية عن العمل
6
منوعات
07:04
المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟
منوعات
07:04
المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟
7
فنّ
07:57
طوني ابو جودة يحتفل بعيد ميلاده برفقة ابنته (صور)
فنّ
07:57
طوني ابو جودة يحتفل بعيد ميلاده برفقة ابنته (صور)
8
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store