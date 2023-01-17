الشاشة اشتاقت... "لبنان بقصة" قريبًا

"لبنان بقصة": برنامج ثقافي-تراثي-تاريخي ينطلق قريبًا... بقالب مميز



ما هو اصل كلمة بيروت؟ كيف اخترعوا "الاكلات اللبنانية" وما هو أول زجل؟ ... من منا لا يسأل نفسه هذه الاسئلة مرّة وحدة على الأقلّ؟



بـ20 دقيقة برنامج لبنان بقصة، برنامج سيجيبكم عن التراث اللبناني والعادات والتقاليد المشتركة بين جميع الللبنانيين التي ترافقنا يوميا.



باختصار سنخبركم عن "لبنان بقصّة"...