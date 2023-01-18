في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج

في برنامج Dr Pam الجديد على شاشة LBCI لكل علة علاج

لبنان على حافة الإنهيار، والسبب: السياسيين كل واحد في علة، الأحزاب كل حزب في علة، القطاعات كل قطاع في علة، الطوائف كل طايفة فيها علة، الشعب كل بيئة فيها علة...