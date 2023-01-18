القطاع العام إلى الإضراب من جديد... فإلى متى؟

إنه اليوم الأول لإضراب القطاع العام التحذيري الذي أعلن حتى يوم الجمعة من الأسبوع المقبل.الأروقة معتمة!الأبواب مقفلة والمكاتب فارغة!أما السجلات فمكدسة وتنتظر يوم الفرج!