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ميقاتي يتقدم سياسيا ويتحضر لجلسة حكومية ثالثة

بسام أبو زيد الكاتب: بسام أبو زيد
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-18 | 13:30
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ميقاتي يتقدم سياسيا ويتحضر لجلسة حكومية ثالثة
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ميقاتي يتقدم سياسيا ويتحضر لجلسة حكومية ثالثة

ميقاتي يتقدم سياسيا ويتحضر لجلسة حكومية ثالثة

١٨ وزيرا شاركوا في جلسة حكومة تصريف الأعمال وأصبح الرئيس نجيب ميقاتي مطمئنا في الدعوة إلى جلسات مقبلة ومنها جلسة قد تعقد الأسبوع المقبل بعدما أصبح نصاب الثلثين مضمونا plus 2 أي بزيادة الوزيرين أمين سلام ووليد نصار بعدما خرجا من تحت عباءة التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، فالوزير سلام كانت وحدة الصف السني مع رئيس الحكومة دافعه الأساسي للحضور والوزير نصار وجد أن وجوده مع المجموعة الوزارية للتيار هو تغريد خارج السرب الحكومي: 

منذ بداية الجلسة كان هناك توافق على أن تناقش فيها فقط البنود التي لها علاقة بموضوع الكهرباء وما إن أقرت هذه البنود حتى رفع الرئيس ميقاتي الجلسة منعا لأي سوء تفاهم قد يؤدي إلى انسحاب بعض الوزراء ولا سيما وزراء حزب الله.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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