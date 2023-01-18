لماذ حضر القاضي طارق بيطار الى قصر عدل بيروت؟

لماذ حضر القاضي طارق بيطار الى قصر عدل بيروت؟

بعد عام ونيف على رفع يد المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، عاد الاخير لاول مرة الى مكتبه في قصر عدل بيروت لكن هذه المرة ليس لاستئناف تحقيقاته، وانما للقاء الوفد القضائي الفرنسي الذي يحقق في مقتل مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت.