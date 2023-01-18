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وقائع اليوم الثالث للوفد القضائي الاوروبي الذي يحقق في ملف تبييض اموال

وقائع اليوم الثالث للوفد القضائي الاوروبي الذي يحقق في ملف تبييض اموال

في اليوم الثالث لتحقيقات الوفد القضائي الاوروبي في ملف تبييض اموال، غاب واحد من الشهود الثلاثة المطلوب الاستماع اليهم وهو وليد مقفور من شركة تدقيق مالي بسبب وفاة والده وعليه ستستمع اليه القاضية ميرنا كلاس الاسبوع المقبل حتى ولو بعد مغادرة الوفد.

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