الرئيس الأوكراني يبعث رسالة إلى نظيره الصيني من أجل "الحوار"

أرسل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة إلى نظيره الصيني شي جينبينغ من أجل دعوته إلى "الحوار"، وفق ما أكدت الأربعاء زوجته أولينا زيلينسكا التي نقلت الرسالة إلى الوفد الصيني الحاضر في منتدى دافوس بسويسرا.وقالت زيلينسكا خلال مؤتمر صحافي "إنها لفتة ودعوة للحوار"، مضيفة أنها "تأمل بصدق أن يكون هناك رد على هذه الدعوة".ويرأس الوفد الصيني في دافوس نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي.وكان الرئيس الأوكراني قد صرّح لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست في آب أنه "طلب رسميًا إجراء حوار" مع الرئيس شي يرى أنه سيكون "مفيدًا".وأعلنت الصين وروسيا في شباط 2022 عن شراكة "غير محدودة"، قبيل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.وترغب بكين في إظهار موقف الحياد إزاء النزاع، مع تعزيز العلاقات مع روسيا لا سيما في مجال الطاقة. لكن وفق بعض المراقبين، يمكن أن تكون الصين أحد الوسطاء لإيجاد حلّ للنزاع.وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يو دعا في أيلول "جميع الأطراف المعنية إلى منع تفاقم الأزمة"، مشددا على القلق من التبعات الاقتصادية للنزاع الذي يؤثر على العالم بأسره.