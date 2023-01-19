هل من رهائن في قضية انفجار المرفأ؟

مطالبة لاهالي موقوفي ملف المرفأ بإنصاف ابنائهم..

لأن ابناءهم الـ17، موقوفون في قضية انفجار المرفأ من دون محاكمة بسبب العراقيل السياسية المصبوغة بدعاوى قانونية، عاد اهالي الموقوفين الى الشارع للمطالبة بالافراج عن ابنائهم الذين باتوا برأيهم رهائن، وسط تضامن روحي وسياسي من عدد من نواب تكتل لبنان القوي. لكن الابرز كان حضور وفد من اللجنة التأسيسة لتجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت وعلى رأسهم ابراهيم حطيط الذي عاد ليطالب برحيل المحقق العدل يالقاضي طارق البيطار..