في انتخابات الرئاسة.. القديم على قدمه

في الجلسة الأولى من العام الجديد: "حليمة بقيت على عادتها القديمة"

هي الجلسة الأولى من العام الجديد، ولكن "حليمة بقيت على عادتها القديمة"، توزيع اوراق.. مداخلات للنواب.. وفشل في انتخاب رئيس.



وحده ملف المرفأ كسر جمود المواقف حينما حمل عدد من نواب التغيير صور ضحايا المرفأ فكان الرد من عضو تكتل التنمية والتحرير..