النائب الياس حنكش ينضم الى النواب في المجلس

النائب الياس حنكش ينضم الى النواب في المجلس

انضم النائب الياس حنكش الى زملائه المعتصمين في مجلس النواب، وهُم بولا يعقوبيان، وضاح الصادق، سينتيا زرازير، حليمة القعقور ملحم خلف ونجاة صليبا.



وقال حنكش: "نستنزف كل الوسائل لانتخاب رئيس، فهناك مسؤولية تترتب علينا جميعًا، ودائما كنا نقول ليتنا نفعل كما يحصل في انتخاب البابوات، أي نبقى في المجلس بانتظار تصاعد الدخان الأبيض ونحن في مكان قريب من هذا الأمر"، وأضاف: "منذ حوالى شهر ونصف كنا نتحدث والنقيب خلف عن هذا الموضوع لأننا نأتي لحضور مسرحية ونذهب لكنه لم يكتفِ بالقول بل فعل".