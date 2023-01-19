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في الجلسة الرئاسية اكثر من رسالة

ريمي درباس الكاتب: ريمي درباس
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-19 | 13:30
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في الجلسة الرئاسية اكثر من رسالة
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في الجلسة الرئاسية اكثر من رسالة

رسالتان سياسيتان حملتهما الجلسة الحادية عشرة لانتخاب الرئيس

على الرغم من رتابتها وتكرارها لمشهد الجلسات السابقة، الا ان رسالتين سياسيتين حملتهما الجلسة الحادية عشرة لانتخاب الرئيس.

محدود كان رد تكتل لبنان القوي في جلسة مجلس النواب على جلسة مجلس الوزراء..

وكما كان متوقعاً فإن تكتل لبنان القوي لم يكسر الجرة مع حزب الله وحركة أمل ويخرج من فريق الورقة البيضاء..
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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